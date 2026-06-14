(ANSA) - EVIAN, 15 GIU - I leader del G7 inizieranno lunedì a Evian, in Francia, le discussioni sulle "conseguenze" dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, inclusa la "riapertura a lungo termine" dello Stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. "L'obiettivo sarà quello di esaminare le conseguenze di questo accordo, il sostegno al Libano, la riapertura a lungo termine di Hormuz e, naturalmente, la conclusione di un accordo sul nucleare e sui missili balistici in Iran", ha affermato il presidente francese in un video pubblicato su Instagram al suo arrivo nella città sulle rive del Lago di Ginevra. (ANSA).