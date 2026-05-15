(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Il gruppo Unipol ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile di 433 milioni di euro, in crescita del 6,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il risultato contabile, che non include il contributo della collegata Bper nel primo trimestre, sale del 15,4% a 329 milioni. La raccolta cresce del 7,1% a 4,8 miliardi, con il ramo danni in progresso del 3,5% a 2,5 miliardi e il vita dell'11,2% a 2,3 miliardi. Migliora la solidità patrimoniale con un indice di solvibilità del gruppo assicurativo al 295% e con quello consolidato al 248%, a fronte, rispettivamente, del 279% e del 230% di fine 2025. L'utile del gruppo assicurativo, che non include gli effetti del consolidamento di Bper ma solo i dividendi ricevuti, si attesta a 329 milioni, al pari dell'utile contabile, grazie al positivo andamento tecnico del core business assicurativo, con un combined ratio nel ramo danni, indicatore dell'andamento della gestione tecnica, che migliora al 90%, dal 91% di marzo 2025. La redditività tecnica è trainata soprattutto dall'ottima performance del business non-auto, che registra una raccolta pari a 1,29 miliardi di euro (+0,8%), con un combined ratio che migliora di 3,5 punti percentuali, all'86,7%. Bene anche il business salute, che registra una raccolta di 400 milioni (+4,4%) con un combined ratio sceso all'86,7% e volumi sostenuti dalla bancassicurazione (+28% a 63 milioni), che conferma il suo slancio sia nel danni (+21,7% a 179 milioni) che nel vita (+11,6% a 1,19 miliardi). Tassi di crescita sostenuti anche per l'rc auto, con una raccolta salita del 6,6% a 1,18 miliardi, mentre il risultato ante imposte del comparto danni sale dell'8,6% a 365 milioni. Nel vita il risultato ante imposte è pari a 70 milioni, in sostanziale tenuta rispetto ai 72 milioni del 2025, grazie a uno sviluppo del business che ha garantito un incremento sia del rendimento delle gestioni separate dei clienti che della marginalità per il gruppo. La gestione finanziaria degli investimenti assicurativi ha prodotto una redditività lorda degli investimenti del 5% circa, pur in un contesto di mercato volatile e incerto. (ANSA).