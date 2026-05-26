(ANSA) - BERGAMO, 26 MAG - Si conoscevano l'uomo di 59 anni che ieri è stato ferito nel parcheggio di un supermercato a Carvico e chi lo ha colpito al petto con un dardo scagliato da una fiocina da sub. Le circostanze dell'accaduto non sono ancora state chiarite dai carabinieri, che ieri hanno rintracciato l'uomo grazie alle immagini delle telecamere presenti davanti all'Iperal. Inizialmente sembra che il ferito, a terra e cosciente, avesse riferito di non conoscere l'aggressore, giunto in auto e poi scappato dopo aver scoccato il dardo dal finestrino abbassato. Forse, nella concitazione del momento, non aveva capito chi fosse. L'uomo è accusato di tentato omicidio. Il ferito è in ospedale, fuori pericolo. La freccia è stata scagliata da una decina di metri. (ANSA).