(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Lunedì si insedierà il tavolo di coordinamento della Lega, al quale parteciperanno, oltre ai quattro presidenti di Regione, un rappresentante dei presidenti dei Consigli regionali, i sindaci dei comuni capoluogo, un rappresentante dei presidenti di Province e una delegazione di ministri. Avrà il compito di affrontare le principali questioni di interesse nazionale che riguardano direttamente i territori". Lo dichiara Stefano Locatelli, responsabile federale Enti Locali della Lega. Alla cosiddetta 'cabina di regia', già lanciata nei giorni scorsi da Matteo Salvini, prenderanno parte, tra gli altri, lo stesso segretario del partito, Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti e Luca Zaia. Tra i primi dossier all'ordine del giorno, il Piano Casa. Tra i temi che saranno affrontati dal tavolo, "il percorso di riforme sulla strada delle autonomie e del federalismo". (ANSA).