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(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAG - Per "rispondere alle preoccupazioni dell'industria" nel periodo 2026-2030 la Commissione europea vuole tener conto delle emissioni indirette per definire i parametri di riferimento con cui si determinano quante quote gratuite di CO2 sono assegnate alle industrie nel sistema di scambio delle emissioni (Ets). Il nuovo approccio, secondo le stime Ue, si tradurrebbe in circa 4 miliardi di euro in più di quote gratuite. Lo si legge in un documento, visionato dall'ANSA, presentato il 30 aprile dalla Commissione europea nel comitato sui cambiamenti climatici, in vista dell'adozione dell'aggiornamento dei benchmark dell'Ets. (ANSA).