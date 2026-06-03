(ANSA) - BRUXELLES, 03 GIU - Appalti pubblici orientati all'innovazione, contratti di acquisto a lungo termine, meccanismi di aggregazione della domanda e requisiti di sicurezza strategica: la Commissione europea presenta il Chips Act 2, il nuovo piano per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione nel settore dei semiconduttori, puntando soprattutto a sostenere la domanda di chip prodotti in Europa. L'obiettivo strategico è creare un mercato di sbocco per l'industria europea dei semiconduttori, invertendo la rotta rispetto al Chips Act, entrato in vigore nel 2023, che era concentrato soprattutto sull'offerta e sulla capacità produttiva. (ANSA).