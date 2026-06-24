(ANSA) - BRUXELLES, 24 GIU - La Commissione europea propone di raddoppiare il budget di Europol, portandolo a 3 miliardi di euro nel prossimo bilancio Ue 2028-2034, previo accordo tra Eurocamera e Consiglio Ue. Le risorse aggiuntive consentirebbero all'agenzia di raddoppiare il personale e sviluppare capacità tecnologiche avanzate, tra cui lo Spazio condiviso dei dati di polizia dell'Ue. La misura rientra nel pacchetto presentato oggi da Bruxelles per rafforzare la capacità dell'Unione di contrastare crimine organizzato, terrorismo e minacce digitali, che prevede la revisione dei mandati di Europol ed Eurojust. (ANSA).