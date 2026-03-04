(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - Industrie ad alta intensità, automotive e tecnologie pulite. Dopo vari rinvii, la Commissione europea propone l'Industrial Accelerator Act, la strategia per l'industria con cui fisserà criteri di 'Made in Europe' e di 'basse emissioni di carbonio' per l'accesso ad appalti pubblici e altre forme di sovvenzioni pubbliche. Il regolamento vede la luce dopo settimane di trattative intense e si applica a settori industriali strategici, come alluminio, cemento, acciaio, pannelli solari, nucleare e veicoli elettrici. L'obiettivo complessivo è garantire che l'industria manifatturiera rappresenti il 20% del Pil Ue entro il 2035. (ANSA).