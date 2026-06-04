(ANSA) - BRUXELLES, 04 GIU - La Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il nono pagamento nell'ambito del Meccanismo per la ripresa e la resilienza (Pnrr). L'erogazione fa seguito alla nona richiesta di pagamento presentata dall'Italia il 30 dicembre 2025 e approvata dalla Commissione il 29 aprile 2026. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di procedere con questo versamento, la Commissione ha adottato una decisione di pagamento e ha sbloccato i fondi. Il piano di ripresa e resilienza complessivo dell'Italia è finanziato con 194,4 miliardi di euro (71,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti). Come per tutti gli Stati membri, i pagamenti all'Italia nell'ambito del Pnrr sono basati sui risultati e subordinati alla corretta attuazione del suo piano di ripresa e resilienza. Con questo nono pagamento, l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il proprio piano di ripresa e resilienza. (ANSA).