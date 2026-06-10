(ANSA) - BRUXELLES, 10 GIU - La Commissione europea anticipa al 15 luglio la proposta sul primo target di elettrificazione vincolante a livello Ue e l'intervento sulla tassazione dell'energia per ridurre i costi delle bollette. È quanto emerge dall'ultimo ordine del giorno del collegio dei commissari Ue, appena pubblicato e ancora suscettibile di modifiche. Il piano per l'elettrificazione - inizialmente atteso il 22 luglio - è parte di un più ampio pacchetto dedicato all'energia, che includerà anche una proposta per tagliare i costi di rete. Lo stesso giorno, l'agenda del collegio conferma anche l'attesa revisione del sistema di scambio di emissioni dell'Ue, l'Ets. (ANSA).