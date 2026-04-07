(ANSA) - ROMA, 07 APR - Segno positivo per l'oro, spinto dagli acquisti della banca centrale cinese. Dopo due giorni di calo, il metallo prezioso ha invertito la tendenza negativa, guadagnando fino all'1%, sulla scia dei dati cinesi che hanno mostrato come la banca centrale abbia acquistato a marzo la maggiore quantità d'oro in oltre un anno, aumentando le sue riserve per il 17/o mese consecutivo. Il prezzo spot è ora in rialzo dello 0,2% a 4.660 dollari l'oncia. L'oro è sceso di circa l'11% dall'inizio del conflitto in Medio Oriente alla fine di febbraio, e il suo tradizionale appeal di bene rifugio è stato ulteriormente indebolito dalla necessità per gli investitori di liquidare le posizioni per coprire le perdite accumulate altrove. (ANSA).