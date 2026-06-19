(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La polizia è intervenuta nella stazione ferroviaria di Vetralla, in provincia di Viterbo, su un treno regionale della Fl3, per una lite tra minorenni che ha rischiano di degenerare in tragedia, quando uno dei due contendenti ha tentato di dare fuoco a un suo coetaneo. Da quanto appreso, il fatto si è verificato ieri pomeriggio sul regionale delle 16.55 partito da Viterbo Porta Romana e diretto a Roma. A bordo, partito da Viterbo c'era un gruppo di minorenni, sembra di Bracciano, che lungo il percorso avrebbero iniziato a litigare. La lite è poi degenerata quando uno dei ragazzi avrebbe cosparso di un non bene identificato liquido infiammabile un altro, per poi appiccare il fuoco. L'intervento provvidenziale di un agente di polizia fuori servizio, a bordo del treno, ha impedito il peggio. L'uomo avrebbe bloccato l'aggressore e soccorso la vittima. Alla stazione di Vetralla l'intervento delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118 che hanno soccorso il ragazzo che è stato trasportato all'ospedale Santa Rosa per le cure del caso. Non si conoscono le sue attuali condizioni di salute. Sul fatto indaga la squadra mobile del capoluogo nel più assoluto riserbo. Non si conoscono le motivazioni all'origine del litigio ma la polizia starebbe eseguendo approfondimenti a 360 gradi verificando anche l'eventuale ipotesi di un atto riconducibile al bullismo. (ANSA).