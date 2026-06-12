E' scontro social tra la premier, Giorgia Meloni e il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte. Oggetto del contendere un video postato sui canali del pentastellato che - riprendendo alcuni passaggi del suo intervento di ieri in Aula - è stato affiancato da alcuni frame della presidente del Consiglio che, dal suo scranno, sembrava 'commentare' con sguardi e espressioni facciali la parole di Conte. "Sembrava", appunto. Perchè, come stigmatizzato da una nota di Meloni, "in quel momento io ero al Quirinale e quindi non in Parlamento". E allora, ha chiesto sempre la premier: "mi spiega come avete fatto a montare quelle mie espressioni sul video del suo intervento?". Insomma, una prova che "ricorda a tutti quanto la vostra politica si fondi su mistificazioni della realtà e fake news". Tanti problemi - "tra crollo del potere d'acquisto, Italia fanalino di coda sulla crescita, stazioni di carburante come gioiellerie, inchieste per corruzione" - e la premier "riesce a trovare il tempo per seguire i miei social?", è la replica di Conte che oltre a spiegare che quel montaggio "è servito a 'contestualizzare' il mio intervento", lamenta proprio la sua assenza in Aula "quando era tenuta ad ascoltare non solo gli interventi di maggioranza ma anche di opposizione". Intervento che poneva "domande e richieste che avanzano milioni di cittadini, famiglie e imprese" a cui da 4 anni non giungono risposte. "Ed ecco allora - sottolinea il presidente pentastellato - che la premier impiega il tempo sui miei social alla ricerca di distrazioni e diversivi che la facciano passare per vittima. Insomma, tutto fa brodo per buttarla in 'caciara'". Un accusa cui fa seguito una sfida: "Se si appassiona nel seguire i miei video, a quando un confronto serio sulle questioni urgenti che pongo e che gli italiani pongono insieme a me alla sua attenzione?". (ANSA).