(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Con l'archiviazione del fascicolo, decisa dal gip Alberto Ziroldi, si chiude il caso che riguardava Luca Vildoza, playmaker della Virtus Bologna di basket, e la moglie Milika Tasic, accusati di lesioni in relazione a un episodio avvenuto la sera del 15 ottobre sui viali di circonvallazione, che ha visto coinvolta un'operatrice di un'ambulanza della Croce Rossa. Vildoza e la moglie sono difesi dagli avvocati Mattia Grassani e Giulia Maria Bellipario. L'archiviazione, che accoglie la richiesta della Procura di Bologna, arriva dopo l'udienza del 29 maggio, quando si era discussa l'opposizione della persona offesa, assistita dall'avvocato Alessia Cuppini. L'indagine riguardava una lite in strada tra i coniugi e il personale di un'ambulanza. L'operatrice sanitaria aveva presentato denuncia e i due erano stati arrestati dalla polizia, ma rimessi in libertà poco dopo dal giudice. In seguito, la pm Federica Messina aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo, riscontrando "incertezza circa l'esatta ricostruzione della dinamica del fatto". (ANSA).