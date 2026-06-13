(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Da Genova a Lampedusa, passando per Viareggio, Pescara, Castro e Stintino: saranno liberate nove tartarughe marine recuperate, curate e pronte a tornare in mare Domani, 14 giugno, l'Italia si unirà idealmente da nord a sud per restituire il mare a nove tartarughe marine salvate, curate e finalmente pronte a tornare nel loro habitat naturale. In vista del World Sea Turtle Day, che si celebra il 16 giugno, Plastic Free Onlus, organizzazione di volontariato impegnata nel contrasto all'inquinamento da plastica, promuove l'Italian Turtle Day, un'iniziativa diffusa che vedrà liberazioni in contemporanea in sei località: Genova, Viareggio, Pescara, Castro, Stintino e Lampedusa. L'iniziativa, coordinata da Plastic Free Onlus, che ha proprio la tartaruga marina nel proprio simbolo, metterà in rete centri di recupero, Capitanerie di Porto, aree marine protette, parchi nazionali, enti scientifici, associazioni e istituzioni locali, trasformando le liberazioni in un'unica grande azione nazionale di sensibilizzazione. Una giornata dal forte valore simbolico e ambientale che conferma l'impegno di Plastic Free nella tutela del mare e della biodiversità: dal 2019 l'associazione ha già contribuito al salvataggio di oltre 300 tartarughe marine e accompagnato alla nascita quasi 11mila piccoli esemplari lungo le coste italiane. Al centro dell'iniziativa ci saranno esemplari di Caretta caretta, la specie più diffusa nel Mediterraneo, spesso vittima dell'impatto delle attività umane: ingestione di plastica, catture accidentali nelle reti da pesca, traumi da eliche, ami, lenze e rifiuti dispersi in mare. Ogni liberazione racconterà una storia diversa, ma tutte avranno lo stesso messaggio: proteggere il mare significa proteggere la vita. "Sarà una giornata di grande emozione, ma anche di forte responsabilità - dichiara Rosapia Reale, vicepresidente di Plastic Free Onlus -. Vedere una tartaruga marina tornare in mare significa assistere a una piccola vittoria della cura sull'indifferenza. Ognuno di questi animali è stato salvato grazie a una rete preziosa fatta di competenze, passione e collaborazione tra centri di recupero, istituzioni, Capitanerie di Porto, volontari e cittadini". (ANSA).