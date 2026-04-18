(ANSA) - TEHERAN, 18 APR - L'agenzia per l'aviazione civile iraniana ha annunciato la riapertura parziale dello spazio aereo del Paese. L'Organizzazione statale per l'aviazione civile ha aggiunto nel proprio comunicato che la ripresa dei voli è stata discussa in seno a un comitato di coordinamento e che questa mattina i voli sono stati ripristinati in alcuni aeroporti del Paese. "Lo spazio aereo nell'Iran orientale è stato riaperto ai voli internazionali. Gli altri aeroporti saranno riaperti gradualmente, in base alla prontezza tecnica e operativa dei settori militari e non militari", ha aggiunto, secondo quanto riportato dall'Irna. (ANSA).