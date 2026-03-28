(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha minacciato domenica di colpire le università statunitensi in Medio Oriente dopo aver subito la distruzione di due atenei in Iran da parte di raid aerei statunitensi e israeliani. "Se il governo degli Stati Uniti vuole che queste università nella regione evitino ritorsioni (...), deve condannare il bombardamento delle università con una dichiarazione ufficiale entro mezzogiorno di lunedì 30 marzo", ha affermato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie in una dichiarazione riportata dai media iraniani. (ANSA).