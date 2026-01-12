(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - L'inflazione nella zona dell'Ocse è calata al 3,9% a novembre 2025, dopo il 4,2% di settembre, il mese più vicino per cui i dati sono disponibili: è quanto scrive l'Ocse. Nello stesso periodo, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, l'inflazione dei prodotti alimentari al livello Ocse è scesa dell'1%, per raggiungere il 4%. Al contrario, l'inflazione dell'energia è aumentata al 3,5% nello stesso periodo. In Italia, l'inflazione è calata al 2,9% a novembre contro il 3% di ottobre. (ANSA).