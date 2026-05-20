(ANSA) - LONDRA, 20 MAG - L'inflazione nel Regno Unito è scesa al 2,8% in aprile, sotto il 3% previsto dagli analisti e in calo rispetto al 3,3% di marzo. Lo rende noto l'Ufficio nazionale di statistica (Ons). Il ribasso è stato prodotto dai minori prezzi di elettricità e gas prima del conflitto in Medio Oriente e favorito dal pacchetto governativo di sostegno alle bollette. Si prevede comunque una brusca risalita nei prossimi mesi, quando si faranno sentire gli effetti della guerra scatenata da Usa e Israele contro l'Iran. Il dato è ancora lontano rispetto all'obiettivo del 2% indicato dalla Bank of England. (ANSA).