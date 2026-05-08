(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAG - "Le compagnie aeree non possono" aumentare retroattivamente il prezzo del biglietto aereo già acquistato "semplicemente perché il carburante è risultato più costoso di quanto previsto". Lo chiarisce, come anticipato, la Commissione europea nell'adottare un pacchetto di linee guida rivolto al settore del trasporto aereo nel pieno della crisi in Medio Oriente. Bruxelles chiarisce che i passeggeri a cui è stato cancellato un volo devono beneficiare del diritto al "rimborso, all'imbarco su un altro volo o al ritorno, all'assistenza in aeroporto e al risarcimento in caso di cancellazioni dell'ultimo minuto". (ANSA).