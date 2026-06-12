(ANSA) - ROMA, 12 GIU - La specie umana è "realmente in pericolo" a causa delle guerre ed è arrivato il momento di pensare alla pace, e non alla guerra, come invetibile: lo ha detto il presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli, nella cerimonia di consegna dei Premi Feltrinelli, alla presenza del presidente della Repubblica. Ed è per "per dare fiducia a istituzioni di pace" che quest'anno l'Accademia ha deciso di premiare la parrocchia cattolica della Sacra Famiglia del Patriarcato latino di Gerusalemme, a Gaza. "Il rischio di errori o di iniziative non calcolate è notoriamente alto". Ne consegue, ha proseguito, che "invece di continuare a considerare la guerra come inevitabile, storicamente e quasi geneticamente, in quanto organica alla specie umana, è la pace che deve essere pensata come inevitabile, pur se assurdamente resta la più difficile da raggiungere in modo tale da renderla stabile e duratura. Partire dall'inevitabilità della pace significa ricostituire le ragioni del diritto e della diplomazia internazionale oggi così offese". Per questo, ha detto ancora, l'Accademia continua a denunciare i pericoli promuovendo convegni internazionali sulla sicurezza internazionale e il controllo degli armamenti, come sulla diplomazia scientifica, e guarda all'Europa in quanto simbolo "di un processo unitario compiuto, per la prima volta nella storia, nella pace, nel consenso e nello sviluppo". Per il presidente dei Lincei "il futuro dell'Europa si giocherà anche sull'indipendenza scientifica e culturale che si saprà garantire di fronte all'impatto dell'intelligenza artificiale" e "l'Accademia dei Lincei, insieme alle Accademie nazionali di Francia, Germania, Spagna, ha richiesto all'Unione Europea l'istituzione di un Centro europeo per l'IA capace di competere con quelli statunitensi e cinesi per entità di investimenti e impegno di ricercatori. (ANSA).