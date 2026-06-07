(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Ultimi giorni di scuola per gli studenti italiani: la fine delle lezioni è fissata infatti tra il 6 e il 13 giugno, a seconda della regione in cui si vive. Per i circa 500mila ragazzi che concludono il primo ciclo di istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, si apriranno nel giro di pochi giorni i cosiddetti esami di terza media, ovvero un esame di Stato obbligatorio per tutti gli studenti, compresi quelli che si avvalgono dell'istruzione parentale, che lo sostengono in qualità di privatisti. Il superamento di questo esame dà accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale. Le date di questi esami non sono uguali in tutta Italia, ogni scuola infatti stabilisce il proprio calendario: le prove si svolgono generalmente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. L'esame prevede tre prove scritte, da svolgere in tre giornate diverse anche non consecutive, e un colloquio (ANSA).