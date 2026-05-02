(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 02 MAG - Il Papa, nell'udienza alla Papal Foundation, ha ringraziato l'ente per avere sostenuto negli anni la formazione di molti sacerdoti. "Uno di loro è accanto a me", ha detto Leone XIV. Tra i beneficiari delle borse di studio della fondazione c'è stato infatti anche il suo segretario, padre Edgard Ivan Rimaycuna Ina, per i suoi studi in Sacre Scritture negli anni 2019-2020 e 2020-2021. "Finanziando progetti, aiuti umanitari e borse di studio per persone provenienti da tutto il mondo, la Fondazione Pontificia partecipa alla continua missione evangelizzatrice della Chiesa. La vostra generosità - ha sottolineato il Papa - ha permesso a innumerevoli persone di sperimentare concretamente la bontà e la misericordia di Dio nelle proprie comunità. Molti sacerdoti e consacrati hanno inoltre potuto ricevere una formazione avanzata presso le Pontificie Università di Roma, che altrimenti non sarebbe stata possibile, preparandoli a diventare futuri leader della Chiesa. Probabilmente non incontrerete mai tutti coloro che hanno beneficiato della vostra generosità, quindi a nome loro esprimo la mia più sincera gratitudine", ha concluso Leone XIV. (ANSA).