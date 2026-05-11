(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Sulla rottamazione "si stanno facendo i conti, vediamo quale sarà il livello di adesione". Così il viceministro all'Economia, Maurizio Leo a margine di un convegno a Milano su 'L'evoluzione dei rapporti tra fisco e contribuenti e il ruolo del Codis'. Ci sono stime, percentuali? "Stiamo facendo i conti", ribadisce il viceministro. Giovedì 30 aprile è scaduto il termine per la presentazione della domanda per presentare la richiesta di adesione alla rottamazione quinquies. (ANSA).