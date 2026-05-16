(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - "Di correttivi alla manovra non se ne parla": così all'ANSA il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, rispondendo stamani ad Assisi a margine del convegno dedicato alla riforma fiscale del Terzo settore. Leo ha rivendicato il lavoro svolto dal governo sul fronte dei conti pubblici. "Abbiamo fatto uno sforzo enorme - ha spiegato - perché siamo passati da un rapporto deficit-Pil dell'8,1%, nel momento in cui il governo si è insediato, al 3,1%". Un risultato che, secondo il viceministro, dimostra come l'esecutivo stia "tenendo sotto controllo i conti pubblici". Il viceministro ha poi richiamato "i risultati importanti sul versante dello spread e del riconoscimento da parte delle agenzie di rating", elementi che "stanno dando un segnale forte a tutto il mondo dell'economia, non solo nazionale ma internazionale. "Il governo - ha concluso - sta lavorando bene" (ANSA).