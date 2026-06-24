(ANSA) - ROMA, 24 GIU - La famiglia Regeni "ha lottato a mano nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità". Lo ha affermato l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano, nel corso del suo intervento nell'aula bunker di Rebibbia nel processo a carico di quattro 007 egiziani. "La famiglia Regeni non si è fatta mai contaminare dall'odio. Non hanno mai cercato vendette o punizioni, hanno solo detto 'verità e giustizia' - ha aggiunto -. Da quando Giulio è scomparso alla famiglia non è stato risparmiato nessun tormento. Abbiamo dovuto incontrare esponenti del governo, anche rappresentanti egiziani, non è gli è stato risparmiato nulla. Abbiamo subito persecuzioni e minacce". (ANSA).