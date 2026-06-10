(ANSA) - VERBANIA, 10 GIU - "In merito alle notizie che stanno circolando diffusamente relativamente ad alcuni (lievi) incidenti automobilistici che avrebbero coinvolto la signora Belen Rodriguez, si rende necessario smentire che sia stato commesso il reato di omissione di soccorso". Lo fa sapere, attraverso una nota recapitata all'ANSA, il legale della showgirl argentina, l'avvocato Giuseppe Russo. "In alcuni articoli - prosegue - compare addirittura il nominativo del pubblico ministero assegnatario del fascicolo d'indagine, il che lascia basiti ritenuto che in tale eventualità gli unici che ne possono essere a conoscenza, oltre agli inquirenti, sono l'indagata e il suo difensore". "Alcune notizie di stampa non corrispondenti al vero - conclude il legale - stanno ingiustamente danneggiando l'immagine della signora Rodriguez, così come l'illecita diffusione di notizie riservate inerenti alla sua salute da parte di strutture sanitarie e pubblici ufficiali con una ricostruzione dei fatti artificiosa". (ANSA).