(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Per quanto riguarda i due candidati musulmani nelle liste della Lega a Vigevano, nel Pavese, "come Lega lombarda appena saputo abbiamo preso immediatamente le distanze. Poi, nel rispetto del candidato sindaco e della lista, e anche per non enfatizzare ulteriormente il caso, abbiamo deciso di affrontare dopo le elezioni il tema delle responsabilità di queste scelte, e ognuno si prenderà le proprie": così il senatore e segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo interpellato dall'ANSA. "Il punto non è il loro essere musulmani. Ma i post che hanno fatto sui social non sono per nulla un esempio di integrazione - aggiunge - e questo contrasta con i valori del nostro movimento". (ANSA).