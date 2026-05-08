(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Leapmotor, il brand cinese di Stellantis, ha obiettivi ambiziosi nel mondo e in particolare in Europa, come ha annunciato all'Auto China Beijng, il più grande Salone automobilistico al mondo. Il trend è positivo con i 600.000 veicoli venduti nel 2025 nel mondo, anno in cui ha raggiunto per la prima volta la redditività annuale e per il 2026 l'obiettivo è arrivare a quota un milione. Il suo contributo è significativo nella ripresa delle vendite di Stellantis nel 2026: nel primo trimestre le consegne globali di Leapmotor hanno superato le 110.000 unità, con le esportazioni all'estero che hanno superato le 40.000 unità, raggiungendo un record storico. A Pechino Thianshu Xin, ceo Leapmotor International e direttore operativo di Stellantis China, non ha escluso la possibilità di produrre in futuro anche in Italia in fabbriche del gruppo. Novità in questa direzione potrebbero arrivare in occasione dell'Investor Day il 21 maggio a Detroit. "La presenza produttiva di Stellantis in oltre 30 Paesi in tutto il mondo è un valore aggiunto. Ci sono molti stabilimenti a disposizione all'interno del gruppo. Inizieremo in Spagna, ma stiamo esplorando opportunità in altri Paesi" ha spiegato Xin. "In Europa quest'anno puntiamo almeno a raddoppiare le vendite del 2025 quando sono state pari a 35.000 unità" ha detto a Pechino Francesco Giacalone, marketing & commerciale product director di Leapmotor International. "L'Europa è il primo mercato a essere stato lanciato. E' un mercato dal quale è arrivata immediatamente una risposta molto positiva, anche grazie al fatto che il brand si è presentato come complementare agli altri marchi di Stellantis già esistenti. Su quali Paesi puntiamo in Europa? Ovunque, innanzitutto in Germania, poi l'Inghilterra che non ha i dazi e l'Italia dove c'è stata un'accelerazione dell'Italia grazie agli incentivi" ha sottolineato Giacalone che ha ricordato che già la T03 in versione van viene completata a Mirafiori. (ANSA).