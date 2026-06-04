(ANSA) - MOSCA, 04 GIU - Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, ha accusato gli Usa di un comportamento "incoerente", affermando che non hanno applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025 tra il presidente Donald Trump e Vladimir Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. "In Alaska è stato raggiunta un'intesa molto chiara basata su una proposta specifica degli Stati Uniti - ha affermato Lavrov in un'intervista al canale arabo della televisione RT ripresa dalla Tass -. E se gli Usa avessero veramente promosso questa iniziativa, penso che da molto tempo saremmo al tavolo negoziale, e le ostilità sarebbero cessate". (ANSA).