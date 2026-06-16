(ANSA) - MOSCA, 16 GIU - Quella di Volodymyr Zelensky è solo "diplomazia da megafono". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, rispondendo al presidente ucraino che ieri aveva detto di aver proposto a quello russo Vladimir Putin un meeting al G7 di Evian, aggiungendo che Mosca "non è pronta". "Penso che lui stesso non volesse inviare alcun segnale, perché è impegnato in una diplomazia da megafono", ha affermato Lavrov, citato da Tass. "Lui annuncia tutto pubblicamente, come ha fatto recentemente con il messaggio sgarbato al presidente Putin", ha aggiunto il ministro russo, riferendosi a una lettera aperta di Zelensky a Putin. (ANSA).