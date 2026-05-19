(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Far scattare l'eventuale risarcimento ai lavoratori che si rivolgono alla giustizia perché sottopagati, solo a partire dall'avvio della causa. Lo chiedono Lega e Forza Italia, attraverso tre emendamenti identici al decreto lavoro. Proposte che danno forma ad un nuovo tentativo della maggioranza di introdurre una norma salva-imprenditori dopo quelli falliti prima in estate col decreto Ilva, poi in manovra e ancora in una bozza del decreto Pnrr. La nuova proposta, alleggerita rispetto alle precedenti (che di fatto scudavano il datore di lavoro dalla condanna se aveva applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo), stabilisce che nei confronti dei datori di lavoro che applicano il trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi, "l'eventuale rideterminazione giudiziale della retribuzione" abbia efficacia "esclusivamente per il periodo successivo alla proposizione della domanda" con cui il lavoratore chiede che si accerti la non conformità all'articolo 36 della Costituzione (che tutela il diritto ad una retribuzione proporzionata). Un intervento su cui il M5s già promette battaglia: è "un fatto grave e inaccettabile", affermano i deputati Aiello e Tucci, ricordando che la norma "era già stata fermata dal Colle durante l'esame dell'ultima Manovra". Nell'attesa di capire se la proposta passerà il vaglio delle ammissibilità, che arriverà mercoledì in commissione Lavoro alla Camera, tra i quasi 500 emendamenti presentati dai gruppi parlamentari spuntano anche alcune proposte sull'annoso problema dei mancati rinnovi. (ANSA).