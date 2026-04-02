(ANSA) - VIENNA, 02 APR - L'Austria afferma di aver rifiutato tutte le richieste statunitensi di sorvolare il suo territorio. Il governo austriaco ha dichiarato oggi di aver respinto tutte le richieste statunitensi di sorvolo militare del suo territorio sin dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, adducendo come motivazione la propria neutralità. "Ci sono state effettivamente delle richieste, e sono state respinte fin dall'inizio", ha dichiarato il colonnello Michael Bauer, portavoce del Ministero della Difesa austriaco, aggiungendo che "quando si tratta di un Paese in guerra, la richiesta viene respinta" (ANSA).