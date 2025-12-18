(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Laura Burdese è il nuovo ceo di Bulgari, incarico che assumerà a partire dal 1° luglio 2026. Burdese lavora nel Gruppo Lvmh da quasi 10 anni, dove ha iniziato come ceo di Acqua di Parma, prima di entrare in Bulgari nel 2022 come chief marketing officer. Dopo aver guidato la trasformazione e l'evoluzione del marchio negli ultimi anni, nel luglio 2024 è stata promossa a vice ceo. La manager italiana prende il posto di Jean-Christophe Babin che lascia la carica di ceo del brand di gioielleria dopo 12 anni. (ANSA).