(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Noi condividiamo l'idea che le Province ritornino ad essere elettive, ma le elezioni devono essere accompagnate da un numero di funzioni che superi quelle attuali. Le funzioni di gestione delle scuole secondarie superiori e della rete viaria provinciale sono irrinunciabili, ma non sono sufficienti: non può esserci solo un contenuto amministrativo. Dobbiamo guardare al futuro, facendo convergere sulle Province funzioni di programmazione strategica e di coordinamento territoriale che hanno un valore politico, come le politiche sulla gestione dei rifiuti, le politiche ambientali, che spesso hanno, oltre a livello regionale, una dimensione provinciale. Penso ad esempio alle piccole crisi aziendali che non sono seguite dalle Regioni o dal Ministero dello Sviluppo Economico perché non hanno la dimensione di centinaia o migliaia di esuberi, ma che meritano la massima attenzione: noi come Province già ora veniamo interpellati dalle imprese o dalle organizzazioni sindacali come sede di mediazione, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di farlo". Lo ha detto il Presidente di Upi, l'Unione delle Province Italiane, Enzo Lattuca, durante Ia trasmissione ANSA Incontra dedicata ai territori e alle Province, spiegando il ruolo che le Province del futuro possono svolgere. "Io penso che lo spazio per un ruolo politico non in conflitto con i Comuni o con le Regioni, ma di cerniera, tra la dimensione comunale, che a volte è piccolissima, e quella delle Regioni che non riesce ad essere sempre così vicina al territorio, sia necessario, ed è quello che noi possiamo svolgere", ha aggiunto Lattuca. (ANSA).