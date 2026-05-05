(ANSA) - ROMA, 05 MAG - L'assemblea di Borsa Italiana, che ha come unico socio Euronext, ha rinnovato il cda. Claudia Parzani è stata poi confermata dal board alla carica di presidente e Fabrizio Testa ad amministratore delegato. Nominato anche il consiglio di amministrazione di Mts con Angelo Proni confermato amministratore delegato. Il consiglio di amministrazione di Borsa Italiana ricalca quello uscente. Riunito al termine dell'assemblea il board ha conferito gli incarichi al vertice rinnovando, oltre alla presidente e all'ad, Gianluca Garbi come vicepresidente e Giorgio Modica, che è il cfo del gruppo Euronext, consigliere con delega alla finanza. A seguire l'assemblea di Mts ha rinnovato il proprio board ,che a sua volta si è riunito per confermare Maria Cannata presidente e appunto Proni amministratore delegato. Il rinnovo avviene nonostante la contrarietà di Cdp Equity che ha promosso un ricorso nel merito ad Amsterdam contro la gestione delle nomine dei vertici di Borsa Italiana da parte di Euronext, di cui è socia. (ANSA).