(ANSA) - L'AQUILA, 30 MAR - L'Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, sarà la prima tappa del tour nazionale 'Italia Innovativa', il progetto promosso dall'agenzia di stampa ANSA per raccontare il Paese attraverso le sue eccellenze, intrecciando cultura e innovazione, tradizione e tecnologia. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune dell'Aquila e in programma martedì 31 marzo alle ore 11, conferma il ruolo della città come laboratorio nazionale di rinascita e sperimentazione, capace di coniugare patrimonio culturale, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile. La tappa inaugurale, dal titolo 'Abruzzo Innovativo - L'Aquila rinasce con la cultura', si terrà al Palazzetto dei Nobili. L'evento - spiegano gli organizzatori - rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico, sistema produttivo e protagonisti della cultura, sui temi più attuali legati all'innovazione, dalla ricerca scientifica all'intelligenza artificiale. La scelta dell'Aquila come prima tappa del tour nazionale non è casuale, ma riconosce alla città il valore di simbolo contemporaneo di trasformazione: un territorio che, a partire dalla ricostruzione, ha saputo investire sulla cultura come leva strategica di sviluppo, in linea con il claim 'Un territorio, mille capitali' che caratterizza il percorso della Capitale della Cultura. L'evento, moderato dal responsabile ANSA Abruzzo e Molise, Domenico Palesse, si aprirà con l'intervista al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi a cura del direttore dell'ANSA Luigi Contu. Nell'ambito del panel 'Cultura per innovare' ci sarà poi spazio per gli interventi dei rettori degli atenei abruzzesi, Christian Corsi (Teramo), Fabio Graziosi (L'Aquila), Liborio Stuppia (D'Annunzio Chieti-Pescara), del presidente della Saga Aeroporto d'Abruzzo, Giorgio Fraccastoro, del presidente del Distretto Aerospaziale Abruzzo, Giuseppe Mitola, e del responsabile della Divisione Ricerca Laboratori Nazionali Gran Sasso Carlo Bucci. Seguirà il panel 'La cultura per ricostruire' con la presidente Fondazione Maxxi, Maria Emanuela Bruni, il compositore e direttore d'orchestra, Leonardo De Amicis, il presidente Abruzzo Film Commission, Piercesare Stagni, e il comunicatore Paride Vitale. A chiudere l'evento saranno il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l'amministratore delegato dell'ANSA, Stefano De Alessandri. (ANSA).