(ANSA) - TERNI, 05 GIU - "Siamo ai pannicelli caldi": Maurizio Landini ha commentato così l'annuncio del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani che il Governo valuta una proroga del taglio delle accise fino a fine giugno. "Siamo di fronte a un problema più serio" ha aggiunto il segretario della Cgil a margine di un'iniziativa a Terni. "Qui c'è un tema di fondo - ha sostenuto Landini - e cioè se non rilanci un investimento serio sulle fonti rinnovabili tu alla lunga questo tema non lo affronti". (ANSA).