(ANSA) - VERONA, 09 GIU - Un uomo di 70 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Cadidavid (Verona) con l'accusa di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti e minaccia aggravata, per aver lanciato una bottiglia incendiaria contro due automobili di una familiare davanti all'abitazione della donna, a Buttapietra (Verona). Fortunatamente la rudimentale "molotov" ha causato solo lievi danni, ma comprensibile spavento, nella proprietaria dei mezzi. Grazie all'acquisizione delle immagini di alcune telecamere posizionate nelle vicinanze, i militari sono riusciti ad identificare il 70enne quale presunto autore dell'episodio. Sembra che le motivazioni legate a questo gesto siano riconducibili a contrasti di natura economica tra i due. (ANSA).