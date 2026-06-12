(ANSA) - ISCHIA, 12 GIU - Tra i visitatori che hanno scelto Ischia per il fine settimana c'è anche Aleksej Paramonov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia e nella Repubblica di San Marino. Il diplomatico, che nei giorni scorsi ha attaccato il Quirinale, è arrivato sull'isola nel pomeriggio di ieri a bordo di un aliscafo di linea partito da Napoli è ospite di una struttura alberghiera situata nell'area di Ischia Porto.Secondo quanto si apprende, Paramonov trascorrerà alcuni giorni di soggiorno privato sull'isola, su invito di alcuni amici ischitani. Attorno alla struttura ricettiva che ospita il diplomatico è stato predisposto un servizio di vigilanza e controllo da parte delle forze dell'ordine. Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza presidiano con discrezione l'area dell'albergo e le zone circostanti, nell'ambito delle misure di sicurezza adottate per garantire la sicurezza durante la permanenza sull'isola dell'ambasciatore russo (ANSA).