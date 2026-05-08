(ANSA) - ROMA, 08 MAG - "Se vogliamo rafforzare l'appeal internazionale dell'euro, le stablecoin non sono un modo efficiente di farlo": piuttosto servono "mercati dei capitali più integrati attraverso l'unione dei risparmi e investimenti, e, nel tempo, un safe asset" attraverso emissioni di debito. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde al Banco de España LatAm Economic Forum a Roda de Bará, in Spagna. "Con quasi il 98% delle stablecoin denominate in dollari statunitensi, e con gli Usa che ora cercano di consolidare questa posizione attraverso la legislazione, l'argomento sempre più diffuso è che l'Europa debba allinearsi al modello statunitense per restare competitiva. Ma questa impostazione si basa sulla confusione" relativa alle finalità delle stablecoin, ha detto Lagarde - e "se esaminiamo ogni funzione separatamente, il caso a favore dell'adozione appare meno convincente". (ANSA).