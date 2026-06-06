(ANSA) - MADRID, 06 GIU - L'aereo della compagnia Ita Airway con a bordo papa Leone XVI, partito da Fiumicino è atterrato alle 10:13 all'aeroporto di Adolfo Suarez di Madrid-Barajas, in Spagna, dove il pontefice comincia la visita apostolica fino al 12 giugno, che oltre a Madrid lo porterà a Barcellona e alle isole Canarie. A ricevere il pontefice presso il Padiglione di Stato, i monarchi Felipe VI e Letizia. I reali sono accompagnati dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Assistono all'arrivo di Leone XVI anche la seconda vicepresidente e ministra del Lavoro ed Economia Sociale; la terza vicepresidente e ministra per la Transizione ecologica e Sfida demografica; il ministro degli Affari Esteri, Unione Europea e Cooperazione; il ministro per la Presidenza, Giustizia e Rapporti con le Cortes; la ministra della Difesa; il ministro dell'Interno; la ministra di Educazione, Formazione professionale e Sport; il ministro dell'Agricoltura, Pesca e Alimentazione; la ministra della Casa e Agenda urbana; la ministra di Scienza, Innovazione e Università; la ministra di Pari opportunità; la ministra di Inclusione, Previdenza sociale e Migrazioni; e il ministro per la Trasformazione digitale e della Funzione pubblica. (ANSA).