(ANSA) - WASHINGTON, 09 GIU - Lesley Groff, storica assistente di Jeffrey Epstein testimonia oggi alla Camera americana in un'audizione a porte chiuse sul caso del finanziere pedofilo. Groff ha lavorato per Epstein dal 2001 al luglio 2019, quando fu arrestato con l'accusa di traffico a scopo di sfruttamento sessuale. Il suo nome compare oltre 160.000 volte nei milioni di documenti resi pubblici dal dipartimento di Giustizia. L'ex assistente non è mai stata incriminata per alcun reato e, nonostante la stretta collaborazione con Epstein, i suoi legali hanno sempre sostenuto che fosse all'oscuro delle attività illecite dell'uomo. In un'intervista al New York Times del 2005 Epstein descrisse Groff e le sue altre assistenti come "un'estensione del mio cervello". Nella stessa intervista, affermò di averle regalato una Mercedes e di essersi impegnato a pagare una tata a tempo pieno dopo che lei era rimasta incinta. (ANSA).