(ANSA) - LONDRA, 10 GIU - La giovane sindaca di Belfast, Róis-Máire Donnelly, ha reso noto di essere stata informata dalla polizia di minacce di morte nei suoi confronti. Gli agenti sono andati nella sua abitazione per avvertirla del pericolo dopo la notte di disordini anti-migranti che hanno scosso la città. In una dichiarazione, la trentenne sindaca dello Sinn Féin ha sottolineato che non si farà intimidire e che le minacce non la dissuaderanno dal fare il proprio lavoro e dal rappresentare tutti i cittadini, oltre a lanciare un appello all'unità in un momento di grande tensione per tutta la comunità. (ANSA).