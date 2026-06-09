(ANSA) - ROMA, 09 GIU - A cento anni dalla nascita di Arnaldo Pomodoro, scultore e orafo, tra i massimi esponenti della scultura contemporanea italiana, viene emessa una moneta da 10 euro in argento, che traduce nel linguaggio numismatico "uno degli elementi più iconici dell'opera di Pomodoro: la celebre Sfera Grande, metafora della complessità del mondo contemporaneo". Un'emissione - come scritto in una nota diffusa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - coniata in argento 925% e realizzata in finitura Fior di Conio, che rende omaggio "a un protagonista assoluto della scultura contemporanea, le cui opere monumentali sono esposte nei più prestigiosi musei e spazi pubblici del mondo". Sul dritto è raffigurato al centro il volto di Pomodoro, tratto da una fotografia di Salvo Galano, mentre il rovescio è dedicato alla celebre "Sfera grande". La scultura, "caratterizzata da una superficie esterna liscia e lucida che si apre rivelando un complesso sistema di fratture, ingranaggi e strutture interne", diventa nella moneta "una potente metafora visiva del mondo contemporaneo". Il rilievo del rovescio "supera quello abituale delle monete, oltrepassando la cornice, rafforzando l'effetto plastico dell'opera". Pur nella finitura Fior di Conio, infatti, alcuni elementi della superficie - come le fratture e le faccette interne della sfera - "presentano una lucidatura più marcata che esalta il contrasto tra la perfezione esterna e l'intricata struttura interna". Le sfere costituiscono uno dei cicli più celebri della produzione dell'artista: grandi forme geometriche apparentemente perfette che si aprono rivelando complessi meccanismi interni, evocando - prosegue la nota - "il rapporto tra ordine e disgregazione, equilibrio e tensione, tra la dimensione visibile della realtà e le forze profonde che la attraversano". Installate in numerosi spazi pubblici nel mondo - da piazze a musei, fino a importanti sedi istituzionali - queste opere sono diventate "un simbolo riconoscibile della scultura contemporanea italiana". La moneta da 10 euro è emessa dal ministero dell'Economia e delle Finanze, realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, progettata dall'incisore Annalisa Masini e coniata nelle Officine della Zecca dello Stato. (ANSA).