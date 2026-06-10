(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Ad aprile si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,5% rispetto a marzo. Su base annua, al netto degli effetti di calendario, l'indice generale aumenta dell'1,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di aprile 2025). Lo indica l'Istat, sottolineando che si registra, per il terzo mese consecutivo, un aumento congiunturale. A trainare è la dinamica positiva dei beni intermedi e di quelli strumentali, mentre variazioni negative si osservano per l'energia (-2,7% annuo) e i beni di consumo (-4,1% annuo). (ANSA).