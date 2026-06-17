(ANSA) - ROMA, 17 GIU - La principessa ereditaria norvegese Mette-Marit si è sottoposta con successo a un trapianto di polmoni. Lo rende noto il palazzo reale. "Il trapianto di polmoni si è rivelato finora un successo", ha dichiarato Arnt Fiane, primario del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale nazionale di Oslo. Alla principessa, 52 anni, è stata diagnosticata una rara forma di fibrosi polmonare, una malattia che causa difficoltà respiratorie e che può richiedere un delicato trapianto, dato che i medici stimano un'aspettativa di vita di uno o due anni senza tale intervento (ANSA).