(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - La popolarità di Donald Trump cola a picco anche nei sondaggi all'estero: secondo l'ultimo rilevamento del Pew Research Center condotto in 36 Paesi, tra cui l'Italia, i giudizi sul presidente americano sono negativi o addirittura molto negativi. Una media di appena il 23% degli adulti interpellati ha espresso fiducia sulla capacità di Trump di gestire gli affari del mondo. In Italia questa percentuale è scesa al 17%, contro un 83% che del presidente Usa nei panni dello statista non si fida per niente. Il giudizio negativo sul capo della Casa Bianca trascina in basso gli Stati Uniti e il Pew nota che i pareri positivi sull'America sono diminuiti rispetto all'anno scorso in molti luoghi, con "cali a doppia cifra" in Indonesia, Italia, Nigeria, Sudafrica, Corea del Sud e Turchia. Tra i contenziosi che hanno spinto al ribasso la fiducia nei confronti di Trump e dell'America ci sono i dazi, Gaza, l'Iran, la Groenlandia e l'Ucraina. Sette nazioni dello studio continuano ad avere un'opinione positiva degli Usa, con Israele in testa (81% favorevole), mentre i giudizi peggiori vengono da Paesi a opinione pubblica in maggioranza musulmana come Malaysia, Pakistan, Turchia e tra i palestinesi della Cisgiordania e Gerusalemme Est. Il Pew ha fatto anche confronti tra i giudizi su Trump e altri leader mondiali: il livello di fiducia nell'americano è più bassa che nel francese Emmanuel Macron, l'ucraino Volodymyr Zelenskyy, il cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin. Solo l'israeliano Benjamin Netanyahu ha ricevuto voti più bassi di Trump nel sondaggio. (ANSA).