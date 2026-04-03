(ANSA) - PAVIA, 03 APR - La polizia ha arrestato a Pavia un uomo di 39 anni, destinatario di un mandato di arresto universale emesso dalla Corte Distrettuale della California del Sud. Gli agenti lo hanno intercettato su un'auto di grossa cilindrata con targa straniera. Il 39enne è accusato di aver coordinato e partecipato a un' associazione per delinquere transnazionale dedita allo skimming, tecnica che, attraverso l'installazione di dispositivi elettronici fraudolenti presso gli sportelli Atm della California, permetteva la clonazione di carte di credito e l'accesso ai fondi destinati all'assistenza delle famiglie meno abbienti. L'indagine delle autorità americane attribuisce all'uomo e ai suoi complici una serie di colpi per centinaia di migliaia di dollari. Il 39enne - accusato di frode elettronica e furto d'identità aggravato per i quali rischia dieci anni di reclusione negli Stati Uniti - è stato portato nel carcere di Pavia, a disposizione della Corte d'Appello di Milano per le procedure di estradizione. (ANSA).