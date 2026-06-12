(ANSA) - ROMA, 12 GIU - La Nato ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. "Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della Kfor", ha dichiarato il generale statunitense Alexus Grynkewich, comandante supremo delle forze alleate in Europa della Nato. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella Kfor. La Nato non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. (ANSA).